Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 08.02.2022, gegen 18:20 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Mundenheim. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Friesenheim. Als der 57-Jährige nach links auf den Schänzeldamm abbog, kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei wurde der 25-Jährige und seine 23-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

