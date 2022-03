Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Jugendliche werfen Schaufenster ein

Villingen (ots)

Offenbar Jugendliche haben in der Niederen Straße am späten Mittwochabend eine Scheibe an einem Imbissladen eingetreten. Kurz vor 23 Uhr wurde dies beobachtet und der Polizei gemeldet. Obwohl eine Polizeistreife sofort zur Stelle war, konnten die Beamten die mehrköpfige Gruppe, unter denen ein Jugendlicher eine orangefarbene Jacke getragen haben soll, nicht mehr antreffen. Der angerichtete Schaden ist nach Schätzung der Polizei gering. Die Scheibe war zuvor schon beschädigt und danach provisorisch zusammengeklebt worden.

