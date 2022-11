Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: E-Scooterfahrer prallt mit Fußgänger zusammen

Am Donnerstagnachmittag erlitt ein Kind leichte Verletzungen nachdem er von einem E-Scooterfahrer angefahren wurden. Gegen 14 Uhr war der 21-Jährige mit dem Roller in der Sülmerstraße in Heilbronn unterwegs. Im Bereich eines Imbisses übersah er offenbar den 6-jährigen Jungen und prallte mit diesem zusammen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Warum der junge Mann das Kind übersehen hat ist unklar und Bestandteil der Unfallermittlungen des Polizeireviers Heilbronn.

Heilbronn: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten am Donnerstag mehrere Gegenstände aus einem in Heilbronn abgestellten Pkw. Zwischen 10.10 Uhr und 13 Uhr stand das Auto auf dem Wanderparkplatz "Jägerhaus". Innerhalb dieses Zeitraumes begaben sich die Täter zu dem Wagen, schlugen die Heckscheibe ein und entwendeten die Gegenstände aus dem Inneren des Fahrzeuges. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Wer hatte Grün?

Unklar ist, wer am 30. Oktober bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn grün hatte und wer über die rote Ampel fuhr. Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse die Brackenheimer Straße und bog an der Viehweide nach links in die Neckarstraße ein. Zur selben Zeit befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Brackenheimer Straße aus Böckingen kommend. An der Kreuzung prallten beide Fahrzeug zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Beide Männer gaben an ein grünes Licht an den Ampeln angezeigt bekommen zu haben. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Auffahrunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße bei Neuenstadt am Kocher. Gegen 6.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Seat Exeo die Landesstraße 1088. Vermutlich übersah er dabei die verkehrsbedingt wartende 37-Jährige in ihrem Audi A4. Der Seat prallte gegen das Heck des Audis. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Möckmühl: Eierwurf - Zeugen gesucht

Drei Unbekannte bewarfen am Montagabend in Möckmühl eine Hauswand mit Eiern. Gegen 19.45 Uhr begaben sich die jeweils mit Halloweenmasken bekleideten Täter zu dem Haus im Haselweg und warfen mehrere Eier gegen die Fassade. Da die Eier nicht restlos von der Wand entfernt werden konnten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 zu melden.

Bad Wimpfen: Autospiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte mutwillig an einem in Bad Wimpfen abgestellten Pkw. Zwischen Mittwoch, gegen 18 Uhr, und Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, begaben sich die Täter zu dem in der Carl-Ulrich-Straße geparkten Toyota und traten den Außenspiegel ab. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 zu melden.

Neckarsulm: Auffahrt mit Abfahrt verwechselt

Ein Autofahrer verwechselte am Donnerstagabend die Abfahrt mit der Auffahrt als er bei Neckarsulm auf die Bundesstraße 27 auffahren wollte und verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 20.10 Uhr war der ortsunkundige 36-Jährige mit seinem Mercedes Sprinter auf der Kreisstraße 2000 unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 27 auffahren. Hierbei verwechselte er die Abfahrt mit der Auffahrt. Nach wenigen Metern fiel dem Mann sein Fehler auf, hielt seinen Wagen an und fuhr rückwärts zurück. Hierbei übersah er offenbar den bereits auf der Kreisstraße fahrenden 1er BMW eines 23-Jährigen und prallte mit dem Sprinter gegen den BMW. Durch den Unfall wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Flein: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Gefährt an einer E-Ladestation in Flein. Gegen 23.55 Uhr touchierte ein Fahrzeug, vermutlich ein LKW, die Säule in der Straße "Schlichtäcker". Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr der oder die Unbekannte davon. Die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht wurden vom Polizeirevier Weinsberg aufgenommen. Hinweise zu der Tat werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell