POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfallflucht nach Kollision mit Sprinter

Am Donnerstag um 11.10 Uhr kam es in der Hindenburgstraße in Künzelsau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Sprinter-Fahrer bemerkte einen Zettel mit Telefonnummer an seinem Fahrzeug. Die Nummer sollte vom Unfallverursacher sein, welcher nicht mehr anwesend war. Am Sprinter lassen sich Kratzer an der vorderen linken Seite vorfinden. Die hinterlassene Telefonnummer ist jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht erreichbar. Bei Informationen zur Tat oder Täter, wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

Krautheim: Holzdiebstahl

Zu einem Diebstahl aus einem Holzstapel kam es zwischen Montag und Dienstag bei Gommersdorf. Auf dem Radweg zwischen Altkrautheim und Gommersdorf auf Höhe des Sportplatzes wurde aus einem Lager Holz im Wert von ca. 120EUR entwendet. Sollten Information zu Tat oder Tätern vorliegen, wenden Sie sich bitte an den Polizeiposten in Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234.

