Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: SEK-Einsatz am Ostersonntag in Hameln

Hameln (ots)

Am Ostersonntag, den 17.04.2022, kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Bereich der Deisterstraße in Hameln. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Rahmen von Familienstreitigkeiten eine 81-Jährige durch einen 47-Jährigen verletzt. Zudem habe der 47-Jährige einen 22-Jährigen bedroht. Aufgrund der unklaren Lage am Tatort wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen hinzugezogen, welche den 47-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen konnten. Die Ermittlungen dauern an.

