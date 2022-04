Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vorsicht vor neuer WhatsApp-Betrugsmache!

Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden (ots)

Nachdem in der vergangenen Woche ein angebliches Gewinnspiel der Firma "Milka" Nutzern des Messengerdienstes "WhatsApp" suggerierte, durch die Teilnahme an einer digitalen Eiersuche zu Ostern, Gewinne abräumen zu können, haben sich Betrüger für diese Wochen eine neue Betrugsmasche einfallen lassen. Wieder dient "WhatsApp" als Grundlage des Betruges. "Mama bzw. Papa, mein Handy ist kaputt/ich habe mein Handy verloren. Das ist meine neue Nummer.", so lautet der Wortlaut der Nachricht, die von einer unbekannten Nummer kommt. Nach kurzem Small-Talk eröffnet der Absender, dass eine oder mehrere dringende Onlineüberweisungen bezahlt werden müssten, der Online-Zugang aber noch auf dem alten Handy aktiv sei und man deswegen auf die Hilfe der Eltern angewiesen sei, da es sich um Terminüberweisungen handele und man deswegen etwas unter Zeitdruck stehe. Der Bitte der mutmaßlichen Opfer, kurz anzurufen, wird mit Ausreden, wie einer noch nicht freigeschalteten SIM Karte nachgekommen. Der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden wurden zwischenzeitig zwei Fälle angezeigt, in denen es fast zu Zahlungen von Geldbeträgen in vierstelliger Höhe gekommen wäre. Die beiden weiblichen Opfer (58 Jahre aus Eschershausen und 60 Jahre aus Hessisch Oldendorf) haben sich kurz vor Überweisung der geforderten Beträge glücklicherweise an ihre leiblichen Kinder gewandt, wodurch der Betrug auffiel. Ein Schaden konnte so abgewandt werden. Die Kontodaten der Banken, an die die Überweisungen gehen sollten, sind bekannt. Allerdings verlangen diese Banken keine Authentifizierung, also Echtdaten, der Kontoeröffnenden Personen. Somit ist es nahezu unmöglich, darüber an die Hintermänner zu gelangen. Die Polizei rät: - Rufen Sie immer dann, wenn Ihnen suggeriert wird, dass Familienangehörige Probleme haben, diese in jedem Fall zuerst an! Vergewissern Sie sich, dass es Ihren Lieben gut geht! - Glauben Sie nicht alles, was Ihnen vorgespielt wird, auch wenn der Small-Talk noch so glaubwürdig und nett klingt! - Die Mehrheit der Menschen kennt die Handynummern ihrer Mitmenschen - sogar der nächsten Verwandten - nicht auswendig! Seien Sie daher skeptisch, wenn Sie eine Nachricht (nach einem angeblichen Handyverlust) von einer unbekannten Nummer erhalten. - Wenn eine SIM Karte zum Texten freigeschaltet ist, dann ist sie das in der Regel auch zum Telefonieren! - Wenden Sie sich im Zweifel immer an Ihre örtliche Polizeidienststelle!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell