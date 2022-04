POL-HOL: Sperrmüll an einem Feldweg unter der B 64 entsorgt

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Am Sonntagnachmittag, den 10.04.2022, ging bei der Polizei Holzminden ein Hinweis auf eine illegale Müllentsorgung nahe der Ortschaft Lobach ein. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte an einem Feldweg im Bereich der Unterführung der B 64 östlich von Lobach in den vergangenen Tagen eine größere Menge Sperrmüll entsorgt haben. Bei dem Abfall befinden sich neben Teppichen und einem Katzenbaum zwei auffällige Sessel. Hinweise zur Herkunft des Sperrmülls nimmt die Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 entgegen.

