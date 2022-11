POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Großrinderfeld: Viele Verstöße bei Kontrolle festgestellt

Polizistinnen und Polizisten der Verkehrspolizei Tauberbischofshiem haben bei einer stationären Kontrolle am Montagvormittag viele Verstöße angezeigt. Die Beamten überprüften zwischen 10 Uhr und 12 Uhr schwerpunktmäßig Fahrzeuge des gewerblichen Güterkraftverkehrs auf der A 81 an der Landesgrenze Bayern auf einem Autobahnparkplatz. Hierbei wurden 35 Verstöße angezeigt. Darunter wurden 17 Verstöße gegen die Sozialvorschriften und acht wegen mangelnder Ladungssicherung geahndet. Weitere Anzeigen erfolgten wegen Geschwindigkeitsverstößen, Betäubungsmitteldelikten sowie Gutverstößen und einer Fahndungsnotierung.

Bad Mergentheim: Beim Ausparken beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag vermutlich beim Ausparken einen in Bad Mergentheim abgestellten BMW und flüchtete. Das Fahrzeug stand zwischen 7.50 Uhr und 12.50 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Seegartenstraße. Das unbekannte Fahrzeug touchierte den BMW und Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Lauda-Königshofen: Tür an Ford beschädigt

Einen geparkten Ford Fiesta beschädigten Unbekannte am Sonntagabend in Lauda-Königshofen-Unterbalbach. Das Fahrzeug war gegen 19.45 Uhr in der Brucknerstraße abgestellt. Der oder die Täter drückten oder traten die hintere linke Tür an zwei Stellen ein und verursachten so einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Beim Überholen kollidierte ein unbekannter Pkw am Montag mit dem Audi A4 einer 61-Jährigen in Bad Mergentheim. Die Frau war gegen 12 Uhr auf der Zaisenmühlstraße unterwegs und hielt aufgrund eines entgegenkommenden Lkws am rechten Fahrbahnrand an, um diesen passieren zu lassen. Als ihr der Lkw-Lenker signalisierte, dass sie zuerst fahren solle, fuhr die Audi-Lenkerin los und kollidierte mit einem von hinten heranfahrenden Fahrzeug. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro. Die 61-Jährige stieg daraufhin aus, der Unbekannte flüchtete jedoch mit einem grauen VW Passat und fuhr wohl in ein Parkhaus in der Zaisenmühlstraße. Da der Unfall erst nachträglich mitgeteilt wurde, konnte der Unbekannte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

