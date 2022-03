Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte fordern Geld und Handy

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen attackierten drei bislang unbekannte Männer, gegen 8 Uhr, einen 42-jährigen Dorstener an der Straße am Waldschlößchen. Die Tat ereignete sich in der Nähe einer Bushaltestelle. Sie fragten den Mann zunächst nach einer Zigarette. Danach verlangten sie sein Handy und seine Geldbörse. Er erhielt unmittelbar einen Schlag auf den Hinterkopf, weshalb er kurz zu Boden ging. Er wehrte sich vehement gegen seine Angreifer und schlug um sich. Sie ließen daraufhin von ihm ab und flüchteten, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Er blieb leicht verletzt zurück. Die Polizei informierte er erst am Nachmittag.

Täterbeschreibung:

zwei von den drei Unbekannten waren dunkelhäutig; die beiden Männer trugen Masken und Cappys, die tief ins Gesicht gezogen wurden;

der dritte Unbekannte war ca. 25-30 Jahre alt, hatte ein Piercing an der Augenbraue, trug keine Maske und sprach gebrochenes Deutsch

Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell