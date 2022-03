Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Zwischen dem vergangenen Donnerstag und Samstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen blauen VW Golf. Das Fahrzeug stand an der Straße Annaberg. Der Schaden ist am Radkasten rechts hinten zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Herten

1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten, weißen Chevrolet Camaro. Das Auto stand am Samstagabend, zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr, am Marktplatz. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Sonntag, zwischen 12:00 Uhr und 18:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen VW Golf an der Alfredstraße. Das Fahrzeug wurde vorne an der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Montagmorgen, gegen 07:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer einen geparkten, blauen Opel Corsa ab der Schongauerstraße. Ein Zeuge beschrieb den Lkw-Fahrer als etwa 50-jährigen Mann. Das Fahrzeug soll ein weißes Führerhaus und einen roten Auflieger haben. Bei dem Unfall entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In der Eggeried beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Volvo V60. Die Unfallzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. Der Volvo ist links vorne beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Montagmorgen, um 07:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Golf. Das Fahrzeug stand in einem Wendehammer am Tannenhof. Eine Zeugin hatte den Unfall gehört. Genaue Hinweise zum Verursacherfahrzeug konnten nicht gegeben werden. Der Verursacher hinterließ 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

