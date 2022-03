Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Diebesgut bei Tatverdächtigem aufgefunden - Einbruch geklärt!

Recklinghausen (ots)

Die Beamten des Kriminalkommissariats in Herten klärten nun nach intensiven Ermittlungen einen Einbruchdiebstahl in ein Schulungsgebäude im Februar 2022 auf und nahmen im Rahmen dessen, am vergangenen Donnerstag (24.03.), einen 24-jährigen Recklinghäuser vorläufig fest. Insgesamt konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden, die in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen. Der zweite Tatverdächtige wohnt in Münster.

Bei dem Einbruch in das Schulungsgebäude waren eine größere Anzahl an Tablets, eine Kamera und auch Bargeld entwendet worden. Das betroffene Objekt liegt an der Kölner Straße.

Die bei dem Einbruch entwendeten Geräte verkauften die Tatverdächtigen auf entsprechenden Onlineforen. Zeugen, die das Diebesgut erworben hatten, meldeten sich bei der Polizei und brachten die Ermittler auf die richtige Spur.

Bei der Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten der Tatverdächtigen fanden die Ermittler mehrere Gegenstände auf (diverse Tablets, Metalltresor, etc.), die die Beamten sicherstellten. Die Tablets konnten u.a. dem Einbruch an der Kölner Straße zugeordnet werden.

Der 24-jährige Recklinghäuser und der 26-jährige Mann aus Münster stehen zudem im Verdacht weitere Einbruchdiebstähle im Zuständigkeitsbereich des PP Recklinghausen begangen zu haben.

Die Ermittlungen dauern an.

