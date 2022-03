Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei Recklinghausen beteiligte sich an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen

Recklinghausen (ots)

Eine hohe Geschwindigkeit ist weiterhin eine Hauptursache für Unfälle mit schweren Folgen. Daher ist die Geschwindigkeitsüberwachung eine der wichtigsten Aufgaben der Polizei. Ziel ist die Reduzierung der Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten oder getöteten Menschen.

Vor diesem Hintergrund beteiligte sich die Polizei Recklinghausen in der Zeit vom 21. bis 27. März 2022 wiederholt an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen "Operation Speed" in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop. Mit Laserstationen und zivilen Blitzern wurden Temposünder kontrolliert.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 1.373 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der überwiegende Teil musste ein Verwarngeld zahlen, in 251 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 872 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, wurden an Ort und Stelle angehalten.

Zwei Autofahrer fielen der Polizei dabei in der vergangenen Woche besonders ins Auge:

Am Montagnachmittag laserten die Beamten einen 27-jährigen Gladbecker auf der Kampstraße in Gladbeck mit 76km/h; erlaubt sind 30 km/h. Für den Gladbecker stehen nun ein Fahrverbot (1 Monat), 2 Punkte und 400 Euro Bußgeld im Raum.

Bereits am Folgetag (22.03.) laserten die Beamten einen 62-jährigen Autofahrer aus Oer-Erkenschwick auf der Halterner Straße in Dorsten mit 122 km/h bei erlaubten 50 km/h. Auch hier leiteten sie ein Bußgeldverfahren ein (700 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot).

Hinweis der Polizei:

Eine Verdopplung der Geschwindigkeit führt zu einem vier Mal längeren Bremsweg. Auch die Aufprallgeschwindigkeit vervierfacht sich. Hinzu kommt ein wesentlich längerer Reaktionsweg und die Gefahr, nicht mehr rechtzeitig auf etwaige Gefahren reagieren zu können!

Die Polizei wird ihre Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung auch zukünftig weiterführen. Der Weg zu mehr Sicherheit bedingt unverändert eine nachhaltige Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell