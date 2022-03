Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Kreuzung Westwall/Klosterstraße zum Unfall zwischen einem 20-jährigen Radfahrer und einer 44-jährigen Autofahrerin, beide aus Dorsten. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Radfahrer bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell