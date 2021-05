Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 20.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 24.05.2021, um 14:45 Uhr ereignete sich in der Penzliner Straße in Neustrelitz, unmittelbar vor dem DRK-Krankenhaus ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Vito beabsichtigte links auf den Parkplatz des DRK-Krankenhauses abzubiegen. Dabei übersah er einen im Gegenverkehr befindlichen 61-jährigen Fahrzeugführer eines Skodas und kollidierte frontal mit diesem. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt. Eine Funkstreifenwagenbesatzung befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls auf Höhe des Krankenhauses und wurde Zeuge des Verkehrsunfalls. Die Beamten leisteten umgehend erste Hilfe und forderten Rettungswagen, sowie Feuerwehr an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

