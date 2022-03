Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

An der Wichernstaße brachen unbekannte Täter, zwischen Freitagmittag und Sonntagabend, in eine Wohnung ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten auf diesem Weg in die Wohnräumlichkeiten. Es wurden nahezu alle Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie mit Bargeld unerkannt vom Tatort.

Mit Bargeld flüchtete ein Einbrecher am frühen Samstagmorgen unerkannt aus einer Wohnung an der Königstraße. Er hebelte zuvor den Zugang der im Haus gelegenen Gaststätte auf und gelangte auf diese Weise in die Wohnräume. Dort durchsuchte er gerade das Wohnzimmer, als er von den zwei dort aufhältigen Kindern entdeckt wurde. Er ergriff sofort die Flucht. Eine nähere Beschreibung konnte nicht erlangt werden.

Am Donnerstag (14 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Mann einer Seniorin Schmuck und Bargeld. Die Frau stand zum Zeitpunkt der Tat im Badezimmer. Sie überraschte den Täter jedoch, woraufhin er sofort die Flucht ergriff. Dann betrat der Mann eine weitere Wohnung an der August-Cohaupt-Straße und wurde auch dort von der Wohnungsinhaberin auf frischer Tat ertappt. Hier flüchtete er ohne Beute. Die beiden Damen beschreiben den Fremden wie folgt: ca. 1,80m-1,85m groß, Glatze, kein Bart, keine Maske, bekleidet mit einer grauen Arbeitshose und einem schwarzen T-Shirt.

Am frühen Freitagabend informierten Mitarbeiter des Ordnungsamts die Polizei, da sie zwei verdächtige Männer an der Dorstener Straße angetroffen hatten. Die Männer waren gerade dabei Heizkörper von einer Baustelle in ein Auto zu laden. Nach Rücksprache mit der Firma wurde klar, dass die beiden Tatverdächtigen keine Genehmigung hatten, die Baustelle zu betreten, oder gar Sachen von dort ab zu transportierten. Außerdem beschlagnahmte die Polizei das Auto und ließ es abschleppen. Es bestand zudem ein Nutzungsverbot des Autos (Opel Astra mit ausländischen Kennzeichen) im öffentlichen Verkehrsraum. Hintergrund waren steuerrechtliche Probleme im Ausland. Die beiden 24 und 31 Jahre alten Männer aus Gladbeck erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte Täter brachen Glasbausteine aus einer Wand, um sich Zutritt zu einer Schule an der Leonhardstraße zu verschaffen. Im Gebäude durchwühlten sie lediglich einen Raum. Ob etwas entwendet wurde, kann nicht gesagt werden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag bis Montagmorgen.

Gladbeck

Indem unbekannte Täter ein Fenster, das auf Kipp gestanden hatte, aufdrückten, gelangten sie in eine Wohnung an der Stargarder Straße. Um an das Fenster zu gelangen, kletterten sie auf den Balkon. Der Einbruch ereignete sich am Freitag, zwischen 19.45 Uhr und 22.20 Uhr. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Es gibt derzeit keine Hinweise auf Diebesgut.

An der Vehrenbergstraße öffneten Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster und betraten die Erdgeschosswohnung. In der Zeit von Freitagnachmittag bis -abend entwendeten sie Goldschmuck und flüchteten unerkannt von dort.

Datteln

Aus einer Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße stahlen Unbekannte einen Laptop. Sie verschafften sich am Samstag, zwischen 10.45 Uhr und 12.30 Uhr, Zutritt zur Wohnung. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Bottrop

Ein Zeuge fand am Wochenende vermeintliches Diebesgut an der Holthausener Straße auf. Am Fahrbahnrand stand ein Trolly (Handwagen), in welchem Kupferkabel und Werkzeug auszufinden waren. Es besteht der Versdacht, dass es aus einem Einbruch stammen könnte. In der Nähe befindet sich das RAG-Gelände. Die Gegenstände wurde sichergestellt.

Unbekannte Täter brachen "In der Welheimer Mark" in ein Schulgebäude ein und entwendeten mehrere Corona-Schnelltests und diverse Süßigkeiten und Getränke. Die Tat ereignete sich von Samstag auf Sonntag. Aufmerksame Zeugen informierten die Schulleitung und die Polizei. Die Beamten trafen vier Tatverdächtige in Tatortnähe an. Es handelt sich um Bottroper, im Alter von 13 bis 17 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde ein weißer Mercedes-Benz (Kastenwagen) von der Friedrich-Ebert-straße entwendet. Der Wagen stand auf dem Parkstreifen, ca. 130m südliche der Karl-Englert-Straße. An dem Fahrzeug waren E(ssener) Kennzeichen angebracht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

An der Ludwigstraße brachen Unbekannte eine Tür, die zu Büroräumen im ersten Obergeschoss eines Hauses führt, auf und betraten die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und entwendeten schließlich Bargeld und entkamen unerkannt. Tatzeit: Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 20 Uhr.

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Monatg, 08.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen blauen Hyundai Tucson von der Bergstraße. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor.

Haltern am See

Unbekannte hebelten ein Fenster einer Schule an der Germanikusstraße auf und gelanten so in zwei Klassenräume, aus denen sie diverse elektronische Geräte entwendeten. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

