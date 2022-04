Emmerich am Rhein (ots) - In der Zeit von Mittwoch (30. März 2022) um 00:00 Uhr bis Montag (4. April 2022) um 15:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Kirche an der Van-Gülpen-Straße ein. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand einen Router. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich 02822 7830. ...

