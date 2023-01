Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter schlägt auf 20-Jährigen ein - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Gevelsberg - Hagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14. Januar) soll ein Unbekannter einen jungen Mann nach dem Verlassen eines Zuges am Bahnhof Gevelsberg-Knapp körperlich angegangen haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 1:30 Uhr soll der 20-Jährige aus der S8 (in Richtung Hagen) am Bahnhof Gevelsberg-Knapp gestiegen sein, als ihm ein Mann, welcher sich zuvor ebenfalls in der S-Bahn befand, hinterhergerannt sei. Dieser habe den Deutschen angreifen wollen. Daraufhin habe der Geschädigte versucht zu fliehen und sei in den vorderen Zugteil wieder eingestiegen. Der Unbekannte habe ihn jedoch eingeholt und zu Boden geschlagen. Als der Hagener bereits am Boden gelegen habe, soll der Täter ihn mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Anschließend sei er zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen.

Der Zugbegleiter, welcher die Bundespolizei alarmiert hatte, bestätigte den Tathergang. Der 20-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass es zuvor zwischen dem Angreifer und einer ihm unbekannten Personengruppe Streit gegeben habe. Diesen habe er versucht zu schlichten. Der junge Mann wies mehrere Verletzungen am Kopf, im Gesicht und am Hals, in Form von Schwellungen und Schürfwunden auf. Er suchte anschließend mit seinem Vater ein Krankenhaus auf.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Die Bundespolizei bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu der verdächtigen Person in der S8 (Gevelsberg - Hagen) machen? Die Tat ereignete sich am 14. Januar, zwischen 1:25 Uhr und 1:35 Uhr. Der Mann soll eine dunkele Jacke getragen und eine Verletzung am Auge gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell