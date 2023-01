Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht positive Bilanz für die An- und Abreisephase von Versammlungsteilnehmern mit der Bahn um Lützerath

Aachen - Erkelenz - Hochneukirch - Lützerath (ots)

Für die Bundespolizei in Aachen war die An- und Abreise von über 10000 Versammlungsteilnehmern mit der Bahn die erste große Herausforderung dieses Jahr.

Die Anreisephase für die zahlreichen Versammlungsteilnehmer begann am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr und gestaltete sich hauptsächlich ruhig. Einige Züge gingen verspätet aus den Bahnhöfen beziehungsweise Haltepunkten heraus. Diese waren zumeist überfüllt und die Bundespolizei musste zunächst die Lage vor Ort klären. Hauptsächlich wurden der Bahnhof Erkelenz und der Haltepunkt Hochneukirch von Versammlungsgruppierungen zu den einzelnen Versammlungsorten angesteuert.

Die Abreisephase begann gegen 16:00 Uhr. Zahlreiche Versammlungsteilnehmer reisten über den Bahnhof Erkelenz und dem Haltepunkt nach Mönchengladbach beziehungsweise Köln ab. Zur Gewährleistung der sicheren Abreise der Versammlungsteilnehmer setzte die Deutsche Bahn Sonderzüge nach Köln und Mönchengladbach ein.

Die Bundespolizei hatte in dem ganztägigen Einsatz über 300 Einsatzkräfte an den Grenzen und Bahnhöfen sowie Haltepunkten eingesetzt, die für die sichere An- und Abreise der einzelnen Versammlungsteilnehmer beigetragen haben.

Als Fazit zeigte sich der Polizeiführer, Polizeioberrat Köster bis zum Ende der Hauptabreisephase um 21:00 Uhr sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf und dem angewandten Konzept. Er bedankt sich bei allen friedlichen Versammlungsteilnehmern für das kooperative Verhalten während der An- und Abreisephase mit der Bahn.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell