POL-MI: Zusammenstoß von Radfahrerin mit Auto

Bad Oeynhausen (ots)

An der Ausfahrt der Aral-Tankstelle an der Mindener Straße stieß am Donnerstagabend eine Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammen. Zwar erkundigte sich der Fahrer des Wagens noch nach dem Wohlbefinden der Radlerin, die Personalien tauschte man allerdings nicht aus. Nun bitten die Ermittler den Fahrer, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei zu wenden.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr die Bad Oeynhauserin gegen 20.45 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der Mindener Straße in Richtung Innenstadt. Hierbei hatte die 17-Jährige kein Licht am Rad eingeschaltet. Als sie sich der Aral-Tankstelle näherte, wollte zeitgleich ein Autofahrer auf die Mindener Straße in Richtung Vlothoer Straße einfahren. Hierbei prallte die Radlerin gegen die rechte Frontschürze des Wagens. Nach der Kollision stellte der Fahrer den Wagen auf dem Bürgersteig ab und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen. Anschließend sammelte er das herabgefallene vordere Kennzeichen wieder ein, befestigte es am Pkw und fuhr fort. Der Mann wird auf 30 bis 40 Jahre bei einer Größe von 170 bis 175 Zentimetern geschätzt und als dunkler Hauttyp beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und war bekleidet mit einer grauen Jogginghose sowie dunkler Jacke.

