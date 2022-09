Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Mögliche ausgelegte Giftköder.

Lippe (ots)

Am Morgen des vergangenen Mittwochs (7. September 2022) ging eine 44-jährige Frau aus Blomberg mit ihrem Hund spazieren. Vermutlich im Bereich Charlottenburger Straße/Reinickendorfer Straße fraß der Vierbeiner eine bislang unbekannte Substanz. Aufgrund der gegen 5 Uhr herrschenden Dunkelheit konnte die Hundehalterin nicht erkennen, was das Tier in die Schnauze genommen hat. Weil der Hund sich anschließend mehrfach übergeben musste, brachte sie ihr Tier in eine Klinik, wo eine Vergiftung festgestellt wurde. Dem Hund geht es den Umständen entsprechend gut.

Bislang ist unklar, ob Giftköder ausgelegt wurden. Bitte leinen Sie Ihre Vierbeiner in dem Gebiet vorsichtshalber an und geben Sie Acht, was Ihre Hunde in die Schnauze nehmen. Fassen Sie potentielle Giftköder bitte möglichst nicht mit bloßen Händen an, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen und verständigen Sie die Polizei. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

