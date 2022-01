Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Garage

Erkelenz-Granterath (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 14 Uhr am Montag (10. Januar) und 15.45 Uhr am Mittwoch (12. Januar) Zutritt zu einer Garage an der Brüsseler Allee. Aus dieser entwendeten sie diverse Pumpen und Poolmaterialien.

