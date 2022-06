Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter bedroht

Sachsenheim (ots)

Ein 30-Jähriger hat am gestrigen Mittwoch (22.06.2022) gegen 18:35 Uhr einen Zugbegleiter in Folge einer verbalen Streitigkeit bedroht und ist anschließend vor den alarmierten Einsatzkräften geflüchtet. Bisherigen Informationen zufolge soll der kosovarische Staatsangehörige am gestrigen Abend mit einem Regionalzug von Bietigheim nach Vaihingen an der Enz gefahren und hierbei in eine verbale Auseinandersetzung mit dem Zugbegleiter bezüglich eines fehlenden Mund-Nase-Schutzes geraten sein. Der in Vaihingen an der Enz wohnhafte Mann soll schließlich aufgestanden und den Zugbegleiter bedroht haben. Anschließend flüchtete der 30-Jährige beim Halt des Zuges in Sachsenheim vor den alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei, konnte von diesen jedoch nach einer kurzen Flucht gestellt und kontrolliert werden. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung.

