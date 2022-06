Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann in Bahn geschlagen

Asperg (ots)

In einer S-Bahn zwischen Bietigheim und Asperg wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.06.2022) ein 32-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und dessen Mobiltelefon zertreten. Kurz nach Mitternacht am Sonntagmorgen (19.06.2022) kam es in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schwabstraße auf Höhe Asperg wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Täter fühlte sich durch das Telefonieren eines 32-jährigen Mannes offenbar so gestört, dass er ihn körperlich anging und gezielt das zu Boden gegangene Mobiltelefon zertreten haben soll. Zudem soll durch die Rangelei die Kette des Geschädigten durch den Unbekannten von dessen Hals gerissen worden sein. Der unbekannte Mann sei ca. 25 Jahre alt und ca. 1,60-1,65m groß sein. Er soll mit einem hellgrauen Pullover, Shorts, dunkelgrünen Sportschuhen und einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein. Auffällig war, dass er wohl schwarze Kopfhörer bei sich hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870 350 zu melden.

