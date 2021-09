Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Diebstahl an einer Baustelle in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Diebstahl an einer Baustelle an der Friedrich-Ebert-Straße sucht die Polizei Zeugen.

Mitarbeiter einer Baufirma hatten verschiedene Arbeitsgeräte am Samstagmittag, 28 August, gegen 12:30 Uhr in einem Raum im Erdgeschoss der Baustelle eingeschlossen. Als sie die Geräte am Dienstagmorgen, 31. August, gegen 8 Uhr wieder aus dem Raum holen wollten, bemerkten sie, dass das Schloss der Türe herausgebrochen und die Arbeitsgeräte entwendet wurden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sich der Einbruch vermutlich schon am Samstag ereignet hat.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

