Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch/ Nordenham: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am Mittwoch hat sich in der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des E-Centers an der Atenser Allee ereignet. Eine 20-jährige Nordenhamerin hatte ihren schwarzen PKW VW Lupo auf dem Kundenparkplatz in Höhe der Bäckerei abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten PKW und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731-99810 zu melden.

