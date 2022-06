BPOLI S: Zeugen gesucht: Fahrgast zeigt Zivilcourage und wird attackiert

Tauberbischofsheim (ots) - Am gestrigen Donnerstagmorgen (16.06.2022) kam es in einem Regionalzug am Tauberbischofsheimer Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden. Die beiden 43 und 37 Jahre alten Männer sollen bisherigen Erkenntnissen zufolge am gestrigen Tag gegen 11:00 Uhr in einem Regionalzug nach Aschaffenburg zunächst in eine verbale Streitigkeit bezüglich der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes geraten sein. Im Zuge dieser ...

