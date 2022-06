Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: Reisende beleidigt

Winnenden (ots)

Ein 48-Jähriger hat am vergangenen Montagabend (13.06.2022) mehrere Reisende in einer S-Bahn in Richtung Backnang beleidigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der türkische Staatsangehörige gegen 18:45 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S3 vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Winnenden gefahren sein. Auf der Fahrt beleidigte der bereits polizeibekannte 48-Jährige offenbar mehrere Reisende bis er schließlich den Zug am Bahnhof Winnenden verließ. Dort wurde der in Schorndorf wohnhafte Mann von alarmierten Einsatzkräfte festgestellt und aufgrund seiner Aggressivität in Gewahrsam genommen. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

