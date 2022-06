Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Drei Jugendliche im Gleisbereich unterwegs

Stuttgart (ots)

Drei Jugendliche sind am heutigen Montagmorgen (13.06.2022) im Gleisbereich der Stuttgarter S-Bahn zwischen den Haltepunkten Stadtmitte und Nordbahnhof unterwegs gewesen. Ein 14-Jähriger hat am heutigen Morgen (13.06.2022) gegen 03:20 Uhr zusammen mit zwei 15 Jahre alten Jugendlichen offenbar am Haltepunkt Stadtmitte den Gleisbereich betreten. Die drei deutschen Staatsangehörigen begaben sich anschließend wohl zu Fuß in Richtung Nordbahnhof und konnten dort von Einsatzkräften der Bundespolizei festgestellt und aus dem Gleisbereich geholt werden. Die Jugendlichen gaben an, so schnell wie möglich nach Kornwestheim zu wollen und daher den Weg im Gleisbereich gewählt zu haben. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Keiner der Drei wurde bei dem Vorfall verletzt, die Strecke war aufgrund des Einsatzes kurzzeitig gesperrt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

