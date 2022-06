Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter geschlagen

Ulm (ots)

Da ein 40-Jähriger das Rauchen am gestrigen Sonntagabend (12.06.2022) in einem Zug am Ulmer Hauptbahnhof partout nicht einstellen wollte, schlug er zuerst die beiden Zugbegleiter und versuchte im Anschluss die alarmierte Streife der Bundespolizei ebenfalls zu schlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen rauchte ein 40-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger wohl am Ulmer Hauptbahnhof im Zug in Richtung Kempten und wurde daraufhin durch die Zugbegleiter aufgefordert, das Rauchen einzustellen. Daraufhin soll der Mann aggressiv geworden sein und die Zugbegleiter geschubst und mit der flachen Hand auf die Brust geschlagen haben. Als eine alarmierte Streife der Bundespolizei zum Zug kam, versuchte der 40-Jährige diese unvermittelt zu schlagen, was jedoch nicht gelang. Er wurde durch die Beamten zu Boden gebracht, gefesselt und auf das Revier verbracht. Der Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell