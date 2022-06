Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Tübinger Bahnhof

Tübingen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (08.06.2022) kam es zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Tübinger Bahnhof. Bisherigen Informationen zufolge soll es zunächst gegen 20:30 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen und dem Zugbegleiter eines Regionalzuges am Bahnsteig 12 gekommen sein. Der Grund hierfür war bisherigen Erkenntnissen zufolge ein fehlender Mund-Nase-Schutz. In diese Auseinandersetzung mischte sich ein türkischer Staatsangehöriger sowie eine weitere Person ein, woraufhin es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten kam. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten noch vor Ort feststellen, eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell