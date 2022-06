Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende im Zug bedroht

Oppenweiler (ots)

Ein Mann hat am gestrigen Donnerstagmittag (09.06.2022) mehrere Reisende in einem Zug auf der Fahrt nach Stuttgart bedroht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 38-Jährige gegen 13:00 Uhr mit einem Regionalzug von Schwäbisch Hall-Hessental in Richtung Stuttgart gefahren sein. Im Zug beleidigte und bedrohte der deutsche Staatsangehörige offenbar mehrere Reisende bevor er den Zug am Bahnhof Oppenweiler verließ. Dort konnten alarmierte Einsatzkräfte den Tatverdächtigen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell