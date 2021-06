Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal-Lobberich: Haftbefehl vollstreckt: 17-jähriger Intensivtäter festgenommen

Viersen/Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag hat das Jugendschöffengericht Krefeld einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 17-jährigen deutschen Intensivtäter aus Lobberich ausgestellt. Der Jugendliche fiel in der Vergangenheit wegen 13 Taten - zumeist Gewaltdelikte - auf. Noch am gleichen Tag nahmen ihn Fahnder der Kripo in der Viersener Innenstadt fest. Der 17-Jährige hatte zwar keinen Ausweis dabei, war jedoch im Besitz einer geringen Menge Marihuana. Am Mittwoch ordnete das Amtsgericht Krefeld bei der Vorführung des Nettetalers Untersuchungshaft an, so dass er die nächsten sonnigen Tage in einer Jugendarrestanstalt verbringen wird. /mr (482)

