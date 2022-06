BPOLI S: Zugbegleiter beleidigt

Ulm (ots) - Da ein 40-Jähriger das Rauchen am gestrigen Sonntagabend (12.06.2022) in einem Zug am Ulmer Hauptbahnhof partout nicht einstellen wollte, schlug er zuerst die beiden Zugbegleiter und versuchte im Anschluss die alarmierte Streife der Bundespolizei ebenfalls zu schlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen rauchte ein 40-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger wohl am Ulmer Hauptbahnhof im Zug in Richtung Kempten und wurde daraufhin durch die Zugbegleiter ...

