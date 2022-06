Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Alkoholisierter Fahrgast attackiert 25-Jährige

Plochingen (ots)

Ein 41-Jähriger hat in der Nacht von Montag auf Dienstag (14.06.2022) eine 25 Jahre alte Frau in einem Regionalzug Richtung Stuttgart beleidigt und versucht, diese körperlich zu attackieren. In der vergangenen Nacht (14.06.2022) fuhren bisherigen Informationen zufolge die 25-Jährige und der 41 Jahre alte spanische Staatsangehörige gegen 00:40 Uhr mit einer Regionalbahn von Tübingen in Richtung Stuttgart. Aus bislang ungeklärter Ursache begann der in Stuttgart wohnhafte Mann die junge Frau schließlich zu beleidigen und soll auch versucht haben, diese körperlich zu attackieren. Durch das couragierte Eingreifen eines unbekannten Reisenden konnte dies offenbar verhindert werden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Geschädigte sowie den 41-Jährigen und dessen beiden Begleiter beim Halt des Zuges am Plochinger Bahnhof feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Den mit über 1,3 Promille alkoholisierten Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und versuchten Körperverletzung. Zeugen, speziell der einschreitende Reisende, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

