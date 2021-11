Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl im ICE - hochwertige Kameraausrüstung entwendet

Karlsruhe (ots)

Dienstagmorgen (16. November) ist ein 21-jähriger Geschädigter auf der Dienststelle der Bundespolizei erschienen, um den Diebstahl seiner mehr als 12.000 Euro teuren Kameraausrüstung anzuzeigen.

Der junge Mann befand sich im ICE auf der Fahrt von Berlin nach Karlsruhe. Seinen Rucksack mit der Kameraausrüstung deponierte er über sich in der Gepäckablage. Erst beim Ausstieg in Karlsruhe bemerkte er, dass der Rucksack nicht mehr an seinem Platz und schließlich unauffindbar war.

Im Verdacht steht nun eine unbekannte Person, die sich in der Sitzreihe hinter dem jungen Mann befand und den Zug in Frankfurt verließ. Angaben zu dieser Person konnte der 21-Jährige jedoch nicht machen.

Gerade beim Ein- und Ausstiegsvorgang nutzen Diebe das Gedränge, um unbemerkt an Gepäck oder Wertgegenstände zu gelangen. Die Bundespolizei appelliert daher an alle Reisenden: "Behalten Sie ihr Gepäck regelmäßig im Blick. Gerade beim Ein- und Aussteigen entstehen häufig Tatgelegenheiten für Diebe."

