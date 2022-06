Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlungen im Zug

Rottenburg am Neckar (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Montagabend (20.06.2022) in einem Zug in Richtung Freudenstadt vor einer Reisenden an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Der Unbekannte fuhr bisherigen Informationen zufolge gegen 17:00 Uhr mit der Regionalbahn von Böblingen in Richtung Freudenstadt und saß hierbei gegenüber einer 22 Jahre alten Reisenden. Der Mann soll seinen schwarzen Rucksack zunächst auf dem Schoß gehabt und darunter an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert haben. Bei einer Bremsung des Zuges kurz vor dem Halt in Ergenzingen verrutschte der Rucksack offenbar, wodurch die 22-Jährige wohl den entblößten Unterleib des Mannes wahrnehmen konnte. Die Geschädigte entfernte sich daraufhin von dem Mann und informierte die Polizei über den Vorfall. Der Unbekannte, welcher als circa 50-60 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Haaren und einer 3-Tage-Bart beschrieben wird, verließ den Zug und flüchtete in unbekannte Richtung. Er soll eine etwas korpulentere Statur haben und zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung.

