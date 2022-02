Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Helmstedt (ots)

Lehre 20.02.2022, 00:14 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine Polizeistreife in der Straße Auf der Günne einen in der Fahrbahnmitte haltenden, dreifach besetzten Pkw fest. Der Fahrzeugführer begann auf der verengten Fahrbahn zu rangieren, um den entgegenkommenden Funkstreifenwagen passieren zu lassen. Die Beamten entschieden sich dazu, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. In der Atemluft des 52 jährigen Mannes war sofort Alkoholgeruch wahrnehmbar. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Gegen den Fahrzeugführer wurde sowohl ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr als auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

