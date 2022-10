Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: mehrere Pkw-Aufbrüche

Freiburg (ots)

Über das Wochenende wurden in Weil am Rhein wieder mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen schlug der Unbekannte immer eine hintere Seitenscheibe ein. In der Nacht von Freitag, 07.10.2022, auf Samstag, 08.10.2022, wurden in der "Alte Straße", beim Yachthafen, die Scheiben von drei Fahrzeugen eingeschlagen und teilweise ein geringerer Bargeldbetrag gestohlen. In der gleichen Nacht wurden in der Markgrafenstraße eine kleine Seitenscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen. Aus einer Geldbörse wurden etwa 160 Euro Bargeld gestohlen. Auch ein in der Nähe stehender, nicht verschlossener Pkw, wurde von dem Unbekannten durchsucht. Aus diesem wurde wohl nichts mitgenommen. Am Sonntag, 09.10.2022, in dem Zeitraum zwischen 17.15 Uhr, bis 18.15 Uhr, wurde im Mattrain eine Seitenscheibe eines dort geparkten Pkw eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Bauchtasche, in welcher sich ein Mobiltelefon sowie 350 Euro Bargeld befanden, gestohlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell