Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw-Aufbruch in Istein

Freiburg (ots)

In Istein wurde in der Nacht von Freitag, 07.10.2022, auf Samstag, 08.10.2022, an einem in der Straße "Fischerau" geparkten Pkw von einem Unbekannten eine kleine Seitenscheibe eingeschlagen. Vermutlich flüchtete der Unbekannte, nachdem die Alarmanlage des Pkw auslöste.

