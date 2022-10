POL-FR: Lörrach: Kühlwagen und Bierbrunnen mit Filzstift beschmiert

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter schlug in der Nacht von Freitag, 07.10.2022, auf Samstag, 08.10.2022, an einem in der Arndtstraße geparkten Pkw eine Seitenscheibe ein. Aus dem Pkw wurden ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse gestohlen. In der Geldbörse befanden sich etwa 200 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

