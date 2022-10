POL-FR: Lörrach: versuchter Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 09.10.2022, kam es in einem Wohnhaus in Hohentengen-Günzgen zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, es entstand auch kein Sachschaden. Kurz nach 20:00 Uhr war ein Kaminbrand in diesem Haus gemeldet worden. Die Feuerwehr stellte kein offenes Feuer fest, im Haus hatte sich aber starker Rauch ausgebreitet. Wie die Ermittlungen ergaben, war ein nicht fachgerecht ...

mehr