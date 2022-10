POL-FR: Breisach - Motorroller kollidiert mit Pkw

Freiburg (ots) - Vermutlich am Samstagabend, 08.10.2022, sind Unbekannte in das Büro eines Geschäftes in der Gewerbestraße in Dogern eingebrochen. Der oder die Einbrecher zerstörten eine Scheibe und drangen so in die Büroräumlichkeiten ein, die in einer großen Lagerhalle untergebracht sind. Ob etwas gestohlen ...

mehr