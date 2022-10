Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Einbruch in Büroräumlichkeiten im Gewerbegebiet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich am Samstagabend, 08.10.2022, sind Unbekannte in das Büro eines Geschäftes in der Gewerbestraße in Dogern eingebrochen. Der oder die Einbrecher zerstörten eine Scheibe und drangen so in die Büroräumlichkeiten ein, die in einer großen Lagerhalle untergebracht sind. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Nach den ersten Ermittlungen dürfte die Tatzeit zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr gelegen sein. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

