POL-FR: Höchenschwand: Zwei Motorradfahrer streifen und verletzen sich

Freiburg (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem 125er Motorrad und einem Pkw am Samstagabend, 08.10.2022, in Görwihl hat sich der jugendliche Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 19:50 Uhr war es auf der L 155 am Ortsausgang in Richtung Rüßwihl zu dem Verkehrsunfall gekommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand prallte das kleine Motorrad ins das Heck eines abbiegenden Pkws. Der 17-jährige Motorradfahrer zog ...

