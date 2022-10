Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg;]

Am Sonntag, den 09.10.2022, gegen 15:10 Uhr kam es auf der B500 von Schluchsee kommend in Richtung Bärental zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Die 18-jährige Fahrzeuglenkerin kollidierte in einer Linkskurve mit der rechtsseitigen Friedhofsmauer. Im Verlauf einer polizeilichen Kontrolle verdichteten sich die Erkenntnisse, dass die Fahrzeuglenkerin wohl unter Drogeneinfluss fuhr. Daraufhin wurde bei ihr in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Sollte sich bei der Blutuntersuchung herausstellen, dass die Fahrzeuglenkerin unter Drogeneinfluss mit ihrem Auto fuhr, wird gegen die Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und gegebenenfalls führerscheinrechtliche Maßnahmen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell