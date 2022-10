Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Brandstiftung an Kfz - Kriminalpolizei ermittelt" - Hier: Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Nach Auswertung der Tatortspuren sowie umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen hat sich der Tatverdacht gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen erhärtet.

Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, die Brandstiftung beim Bahnhof in Bad Krozingen begangen zu haben. Noch in derselben Tatnacht soll der Beschuldigte nach bisherigem Ermittlungsstand außerdem einen Abfallbehälter im Bereich der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule angezündet und die Überwachungskamera eines Lebensmittelmarktes in der Basler Straße abgerissen und damit eine Eingangstür des Marktes sowie die Scheibe einer Betreuungseinrichtung in der Schwarzwaldstraße eingeschlagen haben.

Da gegen den Tatverdächtigen in einem anderen Ermittlungsverfahren, in dem er - noch nicht rechtskräftig - wegen anderer, gleichgelagerter Taten verurteilt worden war, ein Haftbefehl bestand, der lediglich außer Vollzug gesetzt war, wurde dieser Haftbefehl wieder in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich seit 30.09.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung vom 23.09.2022:

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Brandstiftung an Kfz - Kriminalpolizei ermittelt

Freiburg Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21. auf 22.09.2022, kam es gegen 00:40 Uhr in der Bahnhofstraße zunächst zu einem Fahrzeugbrand, welcher auch auf ein nahestehendes Gebäude übergriff. Der Mercedes Sprinter brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten wurde ein zweiter Brand in unmittelbarer Nähe gemeldet. Der brennende Müllcontainer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht der Brandstiftung gegen einen bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getretenen 31-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Der Sachschaden an Fahrzeug und Gebäude beläuft sich auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Freiburg führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die zur Tatzeit insbesondere im Umfeld des Bahnhofs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg unter 0761/882-2880 in Verbindung zu setzen.

