POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - B 31, Abfahrt Buchenbach -- Anhänger koppelt sich von Fahrzeug ab -- Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am heutigen Morgen des Sonntag, gegen 05:30 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein Gebäudebrand mitgeteilt. Festgestellt wurde, dass eine Scheune in Küssaberg, Ortsteil Dangstetten, in Flammen stand. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen. Ein Übergreifen auf benachbarte Wohnanwesen konnte so verhindert werden. Weiterhin waren mehrere ...

