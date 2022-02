Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Widerstand und Beleidigung

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Personenkontrolle durch die Polizei am Donnerstagabend in der Bleichstraße haben zwei Männer und eine Frau Widerstand geleistet. Die drei Personen fielen den Beamten auf, da einer der Männer fortwährend die Frau, die einige Meter hinter ihnen lief, beleidigte. Direkt zu Beginn der Kontrolle verhielt sich die Frau ablehnend und unkooperativ. Einer der Männer zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Beide Männer sollten daraufhin durchsucht werden. Während der eine sich kooperativ zeigte, wurde der andere immer lauter und aggressiver und versuchte sich der Durchsuchung zu entziehen. Er wurde durch die Beamten an der Wand fixiert. Dabei mischten sich dann auch seine zwei Begleiter ein und gingen die Beamten an. Während der gesamten Maßnahme wurden beide Beamte fortwährend durch die Frau beleidigt. Nachdem die Personalien der drei Personen geklärt und die Durchsuchungen abgeschlossen waren, konnten sie wieder ihrer Wege ziehen. Auf sie kommen Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung zu. |elz

