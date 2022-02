Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Gegen Mauer geprallt

Schwere Verletzungen erlitt ein 23-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag bei Adelberg.

Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall gegen 19.45 Uhr. Der Fahrer des Mercedes fuhr von Adelberg in Richtung Zachersmühle. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Verunfallte wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste geborgen werden. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. An dem total beschädigten Mercedes entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Die Straße war bis etwa 21.30 Uhr an der Unfallstelle gesperrt.

