POL-NB: Alkoholisierter Fahrer flüchtet in Bad Sülze (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (LK V-R) (ots)

Am Freitag, dem 05.11.2020 gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei in Ribnitz-Damgarten Kenntnis von einem Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrzeugführer stieß beim Wenden in der Straße Am Mühlenberg in Bad Sülze gegen die Äste eines Baumes. Das Fahrzeug und der Baum wurden dabei beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch die Befragung der Zeugen konnte der Aufenthaltsort ermittelt und der deutsche Fahrzeugführer in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobenentnahme an, die in den Boddenkliniken in Ribnitz-Damgarten durch einen Arzt entnommen wurde. Den Rückweg musste der Unfallverursacher ohnen seinen Führerschein mit dem Taxi antreten, denn den beschlagnahmte die Polizei.

